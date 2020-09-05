شكرا لقرائتكم خبر عن تتبّع تجميع ألبان ممتلئة بالحشرات.. «حماية المستهلك»: ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز حماية المستهلك عن تمكن فرع الجهاز بمحافظة المنيا، بالاشتراك والتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية والطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الجبن مقام على مساحة 2 فدان، باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية، مما يضر بصحة وسلامة المستهلكين.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنه "في ضوء ضبط كميات كبيرة من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وممتلئة بالحشرات أكثر من مرة تتبعنا عمليات التجميع لرصد المصنع فور ورود معلومات للجهاز ورصده لبعض عينات من منتجات المصنع والتى تبين عدم صلاحيتها للاستخدام، فقد تم التنسيق مع الجهات الرقابية بالمحافظة وإعداد حملة مشتركة توجهت إلى مقر المصنع فى مركز مطاى بمنطقة مطاى البلد بجوار كوبرى باغوص والذى سبق ضبطه وإصدار أوامر بالغلق إلا أن المصنع المخالف لم يلتزم".

وفاجئت الحملة جميع العاملين وتم ضبط ٤ طن من الأجبان المتنوعة الغير صالحه للاستهلاك الادمي (بدون بيانات)، 3 طن من المواد الداخلة فى التصنيع، و 2 طن منتجات أجبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول، و 4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الأدمي، وتبين قيام المصنع باستخدام علامات تجارية وهمية لأنواع الجبن المختلفة تحت اسماء (مكة ، البركة ، موزاريلا ، دانتي ، سفن ستار ، ديالا ، واو) وجميعها غير مسجل بإدارة العلامات التجارية ، وقد تم التحفظ على المنتجات وسحب العينات اللازمة وارسالها للفحص والتحليل بمعرفة الجهات المختصة وتحرير المحضر رقم 7585 لسنة 2020 جنح مركز مطاى بمحافظة المنيا وتم اخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن بعض ضعاف النفوس قد يحاولون ترويج منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، ولكن جهاز حماية المستهلك سيكون لهم بالمرصاد ويتصدى لتلك المحاولات انطلاقاً من دوره الوطني الذي تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما دعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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