شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال صيانه الترعة الحلوة المغذية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالمتابعة الدائمة لأعمال تطهير الترعة الحلوة المصدر الرئيسي لتغذية بورسعيد بمياه الشرب، تابعت أجهزة المحافظة بإشراف اللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة، أعمال صيانة الترعة من كوبري القنطرة حتي محطه المياه بالرسوة. وكان محافظ بورسعيد أصدر توجيهاته بتنفيذ أعمال التطهير بشكل دوري وعدم السماح بعودة تراكمات ورد النيل مرة أخرى بأي شكل من الأشكال والتي تؤثر بشكل كبير على مناسيب المياه. وأكد المحافظ علي الأجهزة المختصة بالمتابعة اليومية مع المسئولين بقطاعات الري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومرفق المياه بهيئة قناة السويس لمتابعة الموقف بشكل يومي حول منسوب المياه بالترعة وأعمال التطهير والصيانة اليومية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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