شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ندعم البحرين في كل مواقفها السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة، طالبًا نقل تحياته لأخيه الملك حمد بن عيسى، ومشيرًا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً في هذا السياق استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية.

من جانبه؛ أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً للرئيس تحيات الملك حمد بن عيسى، ومؤكداً الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمّن وزير الخارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.