شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزارات توافق على توحيد «الإيجار» للأراضي الزراعية في الأحواض المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السبت، على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزراء الثلاثة، السبت، بحضور المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمهندس أيمن شديد، وكيل وزارة الري لشؤون الأملاك.

وقال وزير الزراعة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري وتوحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين.

واتفق الوزراء الثلاثة على تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملًا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملًا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين)، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة، وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة، كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناءً على ما ذكره معالي وزير الزراعة.

وأكدت وزارات الزراعة والري والأوقاف على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

وتناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، حيث أشاد وزير الري أيضا بالتعاون المشترك بين وزارات الري والأوقاف والزراعة، والكتاب الذي أصدرته وزارتا الري والأوقاف والذي يحمل عنوان «نعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه».

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ومن جانبه، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، كما وجه الشكر للسيد القصير، وزير الزراعة، على التعاون والتنسيق بين الوزارتين وعلى دور بنك التنمية والائتمان الزراعي وإسهام البنك المتميز في مشروع صكوك الأضاحي.