شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة فريال التاريخية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، حديقة فريال التاريخية، في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بالحديقة.

وخلال الجولة، أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقتها وتاريخها، لافتا إلى أن الحديقة تتمتع بأهمية خاصة نظرا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ 150 عاما.

وأكد الغضبان أنه تم الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بحديقة فريال، منوها بأن الحديقة سيتم افتتاحها قريبا في حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة، لافتا إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار الذي أطلقتها محافظة بورسعيد، هدفت لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، في إطار الطفرة في كل القطاعات.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التي تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسي وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و3 منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية وزهور مميزة، وذلك في إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجاري بشكل أكبر بنطاق المنطقة.

من جانبه، أشاد رئيس هيئة قناة السويس بالطفرة الملحوظة والإنجازات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التي تمت بحديقة فريال، مؤكدا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التي نالتها أعمال التطوير نظرا لأهميتها التاريخية العريقة.