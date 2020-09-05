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شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشيعون جثمان يوسف والي بمسقط رأسه في الفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيّع المئات من أهالي محافظة الفيوم جثمان الراحل الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، مساء السبت، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مسقط رأسه بقرية النزلة مركز الشواشنة بالفيوم.
خرجت الجنازة من منزله بمنطقة العجوزة بالجيزة، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مسقط رأسه بقرية النزلة.
شارك في تشييع الجنازة عدد من أعضاء مجلس النواب والعديد من الأهل والأصدقاء وسط حالة من الحزن بينهم.
كان والي قد توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 89 عامًا، حيث ولد عام 1931 وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراة عام 1958 من الجامعة نفسها، وعمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشارا علميا للقوات المسلحة المصرية عام 1968.
وشغل «والي» العديد من المناصب السياسية، منها وزير الزراعة، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، ونائب رئيس الوزراء خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتخرج في كلية الزراعة، ثم رشح نائبًا لمجلس الشعب عن دائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
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