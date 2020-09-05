شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعزي السودان في ضحايا السيول والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى دولة السودان، في ضحايا السيول والفيضانات التي أسفرت عن وقوع ما يقرب من ١٠٠ قتيل، وأكثر من ٥٠ مصابًا، وتدمير عدد من المنازل.
وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تضامنه مع السودان الشقيق في تجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.
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الوضع في مصر
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اصابات
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99,582
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تعافي
76,305
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وفيات
5,495
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