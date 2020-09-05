شكرا لقرائتكم خبر عن فتح «تقليل الاغتراب» للطلاب الملتحقين بالجامعات خلال 3 أيام من نتيجة المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر فتح باب التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لتنسيق 2020 بالنسبة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وهي 10% خلال 3 أيام بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري.

ولمعرفة قواعد تقليل الاغتراب بالجامعات طبعا لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020 اضغط هنــــــا

يأتي ذلك المد لفترة تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2020 في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

وانطلقت الثلاثاء الماضي أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.

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