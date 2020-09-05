شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسجد الحق المبين بجنوب سيناء بعد افتتاحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى مقطع فيديو للتعريف بمسجد الحق المبين بجنوب سيناء، الذى افتتحه أمس الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الوزارة في الفيديو إن المسجد تبلغ مساحته 2200 م2، فيما تبلغ المساحة الداخلية 1500م2، ويضم مئذنتين، طول المئذنة الواحدة 60 مترًا، ويتسع المسجد لـ 600 مصلى بدون إجراءات التباعد الاجتماعى، فيما يتسع لـ 150 مصليا مع إجراءات التباعد الاجتماعى.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق عن أنه فى إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها، والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تقوم الوزارة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2020 بافتتاح (314) مسجدًا، تم إحلالها وتجديدها، منها (121) مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منهم خمسة مساجد إنشاء جديد.

Advertisements

وافتتح محمد مختار جمعة أمس الجمعة، 7 مساجد جديدة بالمحافظة، وهى: "الحق المبين بمدينة طور سيناء ، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".