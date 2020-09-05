شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهي: "الحى العاشر – صقر قريش – السويسرى ب – الواحة – مشروع هيئة النقل العام –مساكن قضايا الدولة – مساكن مجلس الوزراء – المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون " لمدة 17 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأحد الموافق 6-9-2020 وحتى الساعة الثانية صباح الاثنين الموافق 7-9-2020، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى. Advertisements وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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