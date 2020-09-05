شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تعديل موعد قطع المياه عن 10 مناطق بالمحافظة، وهى: " الحى العاشر – صقر قريش – السويسرى ب – الواحة – مشروع هيئة النقل العام –مساكن قضايا الدولة – مساكن مجلس الوزراء – المنطقة العاشرة – جزء من عزبة الهجانة – منطقة الشيراتون"، لتبدا من الساعة التاسعة صباح الأحد الموافق 6-9-2020 وحتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم، لتنفيذ اعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى. Advertisements وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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