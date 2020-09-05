شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطة متعددة الاغراض بالاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 7.2 مليار جنيه، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عرضا أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلي في أعمال الإنشاء، فقد بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل إلى 23% مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء في عدم التأثير على حركة الملاحة في الممر الشمالي وكذلك حركة تداول البضائع على الأرصفة من 63 إلى 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة.

وأوضح أنه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون م3 من الرمال ليبلغ نسبة ما تحقق من أعمال الردم 67%، كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبي وساحات التداول الداخلية للمحطة، بحيث تعدي نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8%، وتقوم شركات المقاولات حاليا بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع، وأنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على اختيار نمط التشغيل للمحطة، وأنه حالياً يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلى أفضل العروض .