شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يحذر: النيل يواصل ارتفاعة.. اتخذوا الحيطة حفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية من أن محطة الخرطوم سجلت اليوم أعلى منسوب، حيث بلغ (17.62 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندي (18.34 متر) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.

وأكدت لجنة الفيضانات، في بيان صحفي السبت، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون متر مكعب (912 إلى 832 مليون م مكعب)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الاسبوع الماضي (29 أغسطس وحتى الرابع من سبتمبر) بلغ عند محطة الديم (900-950) مليون متر مكعب في اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرة الى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون متر مكعب يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواي خلف خزان خشم القربة من 170 إلى 300 مليون متر مكعب.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.64 متر لتسجل يومي الأحد والإثنين 20.57 مترا و20.54 متر على التوالي، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.18 متر وتنخفض غداً الأحد الى 19.10 متر ومن ثم إلى 19.08 متر بعد غد الإثنين.

وسجلت الخرطوم اليوم 17.62 متر وترتفع 2 سم غداً الأحد لتصل الى 17.64 متر، وتوقعت اللجنة أن تسجل محطة شندي غداً الأحد 18.39 متر.

وبحسب اللجنة، سجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 متر، وتصل غدا الأحد إلى 16.31 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.17 متر ويتوقع أن تسجل غداً الأحد 15.13 متر وتستقر بعد غد الإثنين على 15.17 متر.

ودعت اللجنة الجهات السودانية المختصة والمواطنين السودانيين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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يذكر ان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر اليوم السبت اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020 برئاسة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.