شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار بيع منتجات مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل بيع الأسماك المنتجة من أحواض الأسماك في مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، وذلك طبقا لموافقة الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، باعتباره أحد مشروعات الجامعة لخدمة المجتمع.

وأكد الدكتور صلاح صقر، المدير التنفيذى لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش، أن البيع مستمر، مشيرا إلى أنه يتم المرور بسيارات المركز على مختلف مناطق وأحياء العريش لبيع الأسماك البلطى المنتجة من المركز، ويتم بيعه بسعر 25 جنيها للكيلو، وهو ما يقل بكثير عن قيمة بيعه في الخارج.. منوها إلى أنه تم بدء البيع أول أمس من أمام كلية الآداب بالعريش، ثم في منطقة عاطف السادات بالعريش أمس، واليوم في ضاحية السلام بالعريش، حيث يتم البيع بواقع كيلو جرامين لكل فرد حتى يمكن استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وأعلن أن المركز مستمر في حصاد وبيع الأسماك خلال الفترة المقبلة مع زيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات مختلف المواطنين، حيث تلقى الأسماك اقبالا كبيرا من المواطنين، موضحا أن المركز لا يهدف إلى الربح بدليل البيع بأسعار مخفضة قد لا تصل إلى التكلفة الحقيقية للانتاج، وانما يهدف إلى خدمة المواطنين وتعليم وتدريب الشباب والصيادين، كما أن البيع مستمر في مختلف المناطق بهدف توفير الأسماك بأسعار تنافسية.

ونوه إلى افتتاح منفذ للتسويق وبيع الأسماك داخل مركز بحوث الأسماك بالمزرعة الإنتاجية لكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش لحين افتتاح منافذ أخرى للبيع داخل المحافظة.

وأعلن أن الطاقة الانتاجية للمشروع تصل إلى 200 طنا من مختلف أنواع الأسماك: الشبار والبورى والطوبارة والسهلية كمرحلة أولى، وسيضاف اليها الجمبرى كمرحلة ثانية بالتوسع في الاستزراع في المزارع والصوب السمكية للانتاج المكثف.

وأوضح أن المركز يشمل أحواض الإنتاج المكثف والصوب الانتاجية ووحدة التفريخ وانتاج الزريعة، مشيرا إلى أنه يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكى، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبى انتاجى للاستزراع السمكى بشبه جزيرة سيناء (شمالا وجنوبا)، وأن الهدف العام له هو تدريب طلاب كليتى الاستزراع المائى والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وباقى كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكى، وبهدف آخر هام وأساسى وهو توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالى محافظة شمال سيناء.

وأعلن أن المشروع مكون من: وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الانتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الانتاج المكثف بنظام اعادة دوران المياه، وحدة الانتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالى الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكى، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهى، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه.

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يذكر أنه سبق افتتاح موسم حصاد وبيع الأسماك بجامعة العريش للمرة الأولى في نهاية شهر يولية الماضي.