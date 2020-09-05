شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملات إزالة تعديات على أراض زراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تابع إزالة تعديات على أراضي زراعية بمساحة ٤٨ فدانًا بمنطقه ترسا بمحور ترعة والي بحي جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أن التعديات شملت إزالة ٦ عقارات مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية مكونة من دور أرضي ودورين، بالإضافة إلى فيلا مخالفة واستراحات ومخازن وجمالون و٢٠ سور مقام بالمخالفة.

وقاد الحملة محافظ الجيزة، وشهدت حضور اللواء طارق مرزوقن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

أكد المحافظ خلالها أنه جاري إزالة كافة التعديات الموجودة على الأراضي الزراعية بالمنطقة حتى سطح الأرض لردع المخالفين.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بشكل رادع.

وتابع أعمال إزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم إزالة مخالفة جمالون حديد بمنطقه أبو غالب وعقار مخالف من الطوب الأبيض على مساحة ٧٠ متر وإزالة مبنى خشبى على مساحة ٦٠ متر، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مباني مخالفة على أراضي زراعية بدون ترخيص بمساحة 300 متر بمركز ومدينة أبوالنمرس.

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