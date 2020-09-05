شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تحرير 22 شخصًا من أيدي عصابة للاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية «شمال السودان» تمكنت من تحرير (19) مواطنا سودانيا وثلاثة أجانب من قبضة عصابة للاتجار بالبشر وذلك بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم إلى دولة ليبيا على متن سيارتين.

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد الركن أنور عبدالله محمود في تصريح للوكالة السودانية الرسمية «أن هذا الإنجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية الليبية التي ظلت تعمل في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل العين الساهرة لحماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد امن واستقرار الوطن.

من جانبه، أكد رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملازم حسن محمد سرور أن تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الاتجار بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل القوات المشتركة السودانية الليبية.

وأشار إلى مواصلة جهودها وتحقيق انجازاتها في مجال حماية حدود الولاية الشمالية والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وملاحقة المبعدين من دولة ليبيا، موضحًا أن العام الحالي شهد تزايدًا كبيرًا في الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن القوات المشتركة السودانية الليبية قامت بتقديم كافة المساعدات الإنسانية للذين تم تحريرهم من قبضة عصابة الاتجار بالبشر.

وأشاد عدد من ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية الذين استعادتهم القوات المشتركة السودانية الليبية من منطقة المثلث الحدودية ،بجهود القوات المشتركة السودانية الليبية ودورهم الكبير في إنقاذ حياتهم من عصابة الاتجار بالبشر محذرين الشباب من خطورة الهجرة غير الشرعية على أنفسهم وسلامتهم وأمن واستقرار الوطن.

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