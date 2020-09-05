شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تراخيص العائمات المخالفة على ترعة الإسماعيليه بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إلغاء تراخيص بعض العائمات على ترعة الإسماعيلية واتخاذ الاجراءات حيال بعضها لعدم استيفاءها شروط الأمان والسلامة، وانتهاء تراخيص بعضها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ لحملة إزالة الأكشاك المخالفة على طريق شركات البترول، حيث تفقد عددا من العائمات على ترعة الإسماعيلية ومتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول بمسطرد، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وشهد نائب المحافظ إزالة عدد من الأكشاك بدون ترخيص والتي تعوق تطوير طريق شركات البترول وتفقد نائب المحافظ عددا من العائمات النيلية على ترعة الإسماعيلية للتأكد من سلامة التراخيص وتطبيق اشتراطات السلامة والاشتراطات الخاصة بالمداخل ورفع الاشغالات بها، وخلال مراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات تبين وجود مخالفات لاشتراطات المداخل كما تبين وجود تراخيص مخالفة وأخرى منتهية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

نائب محافظ القليوبية يفحص تراخيص العائمات

نائب محافظ القليوبية يفحص تراخيص العائمات

نائب محافظ القليوبية يفحص تراخيص العائمات