شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3092 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ببني سويف منذ 25 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 3092 حالة تعد وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في«25 مارس 2020» بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الجمعة 4 سبتمبر الجاري، بواقع 2218 حالة على الأراضى الزراعية، و874 حالة على أراضى أملاك الدولة (841 حالة تعد بالبناء المخالف+ 33 حالة تعد بزراعات غير جادة)، فيما تم ضبط إزالة 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريراليومي الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى في أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة،أوالمستجدة مع التركيز على التعديات «في المهد»،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.