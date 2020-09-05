شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نهاية العام في معهد الدراسات البيئية التابع لجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت امتحانات نهاية العام لطلاب معهد الدراسات البيئية بالخربة والتابع لجامعة العريش.

وأكد الدكتور عزت مرزوق، عميد المعهد، على انتظام وهدوء الامتحانات وسط إجراءات وقائية واحترازية حفاظًا على الطلاب والملاحظين وكافة المسؤولين عن الامتحانات من لجان وكنترول.

وأشار إلى تعقيم قاعات الامتحانات قبل بدء الامتحان، وسيتم تعقيمها قبل وبعد كل امتحان يوميًا، كما يتم ترك أبواب ونوافذ قاعات الامتحانات مفتوحة، مع تواجد الأطقم الطبية لمتابعة وطلب أي مساعدة طبية.

وأعلن «مرزوق» عن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد والتعليمات المقررة من مجلس الجامعة، ومنها: تواجد الطلاب أمام المعهد قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل منعا للتزاحم عند الدخول، التزام الطلاب بارتداء الكمامات عند الدخول إلى مقر الامتحانات وأثناء فترة الامتحان، وأن يصطحب كل طالب زجاجة المياه الخاصة به، وأنه على الطلاب التوجه مباشرة إلى قاعات الامتحانات، مع منع التجمعات قبل وأثناء وبعد الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن الأمن الاداري متواجد مع إدارة المعهد من أجل تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع التجمعات، وأنه غير مسموح نهائيا بالدخول بالتليفون المحمول أو أية مذكرات أو كتب داخل قاعات الامتحانات، كما أنه غير مسموح بتداول الأدوات الكتابية بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات.

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