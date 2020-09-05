شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: انتهاء الاستعدادات لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإنهاء استعدادات محافظة مطروح لانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 8-9 سبتمبر الجاري، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية البالغ عددها 142 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.

وأكد وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم حاليا رش وتطهير عدد من مدارس لجان انتخابات الاعدة لمجلس الشيوخ، مع استمرار اعمال الرش الثلاثة أيام القادمة، بينما تتابع كافة مجالس مدن المحافظة اعمال التجهيز والرش والتعقيم للجان الانتخابات بها سواء بالمدارس أو الوحدات المحلية وغيرها.