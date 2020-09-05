شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تشغيل 3 قطارات جديدة شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيجري تشغيل 3 قطارات جديدة شهريًا، مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة.

وأضاف «الوزير» خلال استقباله 30 جرارًا أمريكيًا جديدًا تمثل الدفعة الخامسة من صفقة توريد 110 جرارات لمصر، أن ذلك سيعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ جميع خططها الاستراتيجية لتصبح السكة الحديد عالمية.