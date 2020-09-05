شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تقديم خدمة طبية وصرف علاج الأمراض المزمنة لـ36 ألف مواطن منذ بدء المبادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية، قدمت الخدمة الطبية بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لـ٦٢٩ مواطنا بالمحافظة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، فضلا عن توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، ليصل إجمالي ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم منذ بدء المبادرة إلى 36426 مواطنًا حتي الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فاكثر، وتأتي إستكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وأشار «مسعود» أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية، كما تم توفير القوي البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.