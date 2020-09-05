شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشكر «السكة الحديد» على تنفيذ مزلقان الضبعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود هيئة السكة الحديد على جهود الإسراع في تطوير مزلقان الضبعة والانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك والانتهاء من تجهيز مخرج المزلقان حيث سيتم صبه بطبقة من الخرسانه بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية والتبرع بكمية من الخرسانه في رفع كفاءة مزلقان الضبعه، والعمل على توفير مزيد العبور الامن للسيارات والمواطنين على طريق السكة الحديد.

وكان شباب مدينة الضبعه قد التقوا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أثناء زيارته للمدينة وطلبوا منه الاهتمام بإدراج المزلقان التابع لمدينة الضبعه ضمن خطة التطوير على وجه السرعه، وتمت الاستجابة لمطالبهم بشكل فورى بتنمية وتطوير المزلقان لخدمة أهالى الضبعه والمقيمين فيها .