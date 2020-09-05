شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية مشددة في 6 أكتوبر لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة الواقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية في 6 أكتوبر بالجيزة السبت، حملات أمنية مشددة على السيارات لمخالفة ارتداء الكمامات الواقية بالطرق الرئيسية والفرعية، والتي أسفرت عن تحرير مخالفات لعدد من المخالفين سواءٌ من السائقين أو المواطنين.

وأشار مصدر أمني إلى استمرار هذه الحملات وتطبيق القانون، خاصة بعد حالة التراخي الكبير في الالتزام بارتداء الكمامة في المواصلات.

ولفت الدكتور لطفي عبدالعزيز، أستاذ الطب الوقائي بالصحة العامة، إلى زيادة معدلات الإصابة بكورنا خلال الأيام الماضية بسبب تهاون المواطنين في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار المرض، فضلا عن ظاهرة الأفراح والزيارات العائلية المتبادلة وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الإصابات.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية للحد من انتشار المرض.