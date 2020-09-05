شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع طفل غرقاً.. التحفظ على كاميرات مراقبة حمام سباحة داخل نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على كاميرات الموجودة على حمام السباحة بنادي الزمالك، التي شهدت غرق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مساء أمس الجمعة، وسماع أقول المنقذين المكلفين بتأمين حمام السباحة وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت شرطة مباحث العجوزة تلقت بلاغاً من أمن نادي الزمالك بسقوط طفل في حمام سباحة، وتم نقله إلى مستشفى العجوزة في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد دخول المستشفى.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنه جرى استدعاء عدد من العاملين والموظفين بنادي الزمالك لسماع اقوالهم الواقعة، وأشار المصدر بعدم وجود شبهة جنائية، وراء غرق الطفل.