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مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى تعديل إجراءات الدخول للعاصمة أبوظبي.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى الإمارة عدلت من إجراءات الدخول إليها ، حيث سيتمكن سكان وزوار الإمارة بدءا من اليوم السبت الدخول إليها عند إبراز نتيجة سلبية فحص PCR أو فحص الليزر DPl وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة ، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة فحص PCR .

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وإلزام اللجنة السكان والزوار إجراء فحص إضافى فى اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر .

 

 

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