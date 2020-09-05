شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية، وملاحقة حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، وضبط الأسواق وجرائم التعدي على المال والتهرب الضريبي، وضبط 20 قضية "احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9622824378 جنيه".بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1211 متهم، بحوزتهم "39 قطعة سلاح نارى – 88 طلقة مختلفة الأعيرة- 16 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الجهود ـ خلال شهر ـ في ضبط وفحص 11611 عنصر إجرامى شديد الخطورة، وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 30 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "القليوبية – المنوفية - الشرقية – دمياط – المنيا – أسيوط – الجيزة – قنا – الغربية – كفر الشيخ – بنى سويف"بإجمالى مضبوطات 47 قطعة سلاح "22 بندقية آلية – قنبلة يدوية - 7 بنادق خرطوش- 5 مسدس – 12 فرد خرطوش – بندقية بلجيكى" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط قضية مخدرات "إتجار"، وتبين أن المتهمين سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- إستعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك".. كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالأتى "إعدام – 78 سنة – 67 سنة – 52 سنة - 47 سنة– 10 سنوات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية عن ضبـط 3726 قطعة سلاح نارى، غير مرخصة بحوزة 3201 متهم، بينها "387 بندقية آلية– 622 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 278 مسدس– 2439 فرد محلى- 10424 طلقة مختلفة الأعيرة"، و9 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، و6435 قطعة "سلاح أبيض".

وأسفرت الجهود عن ضبط 40 تشكيل عصابى، ضموا 126 متهم، إرتكبوا 210 حادث، و679 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "7 بنادق آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فرد محلى – 537 سلاح أبيض".

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 2059118 حكم قضائى متنوع، بينها 8033 حكم جناية، منها "10 أحكام بالإعدام – 292 حكم بالسجن المؤبد)"، و614405 حكم جزئي، و120220 حكم مستأنف.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في 5430 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5741 متهم، بحوزتهم 588 كيلو بانجو، و340 كيلو حشيش، و62 كيلو هيروين، و5 كيلو أفيون و65 كيلو استروكس و22 كيلو من الفودو، و15 كيلو من الشابو و12 كيلو بودرة مخدرات، و500 جرام من مخدر الكيتامين و124943 قرص مخدر.

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ونجحت الجهود في إعادة 29 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 481 قضية أحداث، وضبط 984 قضية مصنفات فنية، و45527 قضية مرافق عامة، وضبط 767359 مخالفة مرورية متنوعة.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 157 حادث "خطف - قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة" بإجمالى 264 متهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 84 قضية بإجمالى 65 متهم بمضبوطات وزنت أكثر من 9 أطنان.

ووجهت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 37442 قضية تموينية متنوعة، بينها 608 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 14013 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 1891755 جنيه، وضبط 109 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1082624 لتر، و384 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "191,873 طن – 3320 عبوة – 2397 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة، فضلاً عن ضبط 45 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت "88,33 طن – 2196 عبوة – 12032 قطعة" سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 316610 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 212447382 جنيه .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 6544 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها 619 قضية ضرائب عامة ، وكشف 1261 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و512 قضية فى مجال الجمارك ، و41 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و1323 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و760 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 31 قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، و4 قضايا فى مجال "اختلاس المال العام والإستيلاء عليه إضرار وتربح وتربيح الغير"، و20 قضية "احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9622824378 جنيه".

ونجحت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط 852 مقهى مخالف، و44 مكان نشاط تعليمية مخالفة، وغلق 10846 محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط71241 سائق نقل جماعى، فضلاً عن ضبط 31466 قضية تموينية متنوعة.

وأثمرت الجهود فى مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وضبط المخالفين لقرار إيقاف أعمال بناء المساكن الخاصة عن ضبط 4060 شخص لإرتكابهم مخالفات، حيث تم ضبط 3574 حالة تعدي متنوعة و1712 مخالفة لقرار إيقاف أعمال البناء للمساكن الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.