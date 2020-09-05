شكرا لقرائتكم خبر عن حاولت تزويج ابنتها فأصبحت مهددة بالسجن.. حكاية الست رضا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رضا مصطفي إحدى الأمهات المكافحات التي أرادت أن تزوج بناتها سريعا فاشترت لهن أجهزة بالتقسيط بضمان معاشها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن ويموت الأب ويثقل العبء أكثر فأكثر عليها.

قالت رضا إنها كانت تعمل في مجال الطبخ وكانت تكسب أموالا كثيرة ولكن كل تلك الأموال تم صرفها على إصابتها بسرطان الثدي، وبعد ذلك مات زوجها الذي كان يدفع إيجار الشقة، بالإضافة إلى النور والمياه.

أضافت رضا بعد إصابتها بالغضروف في ظهرها توقفت تماما عن العمل وذلك حرصا عليها وتنفيذا لكلام الدكاترة بالراحة والاسترخاء لعدم تدهور الحالة بشكل كبير ولكنها لم تقم بذلك بسبب المسئولية التي حملتها علي عاتقها بعد موت زوجها.

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وأردفت أنها تنفق على بنتين بشكل كامل مع علاجها المكلف جدا، فهي لا تملك المال لكل هذا، وذلك راجع لأنها تنفق معاشها لسد أقساط بنتها المتزوجة، فهى تنفق ما يقرب من 800 جنيه من أصل ألف جنيه معاش.

واختتمت رضا كلامها أنها تتمني سداد الأقساط لعدم سجنها مع أنها تمتلك محلا صغيرا لا تستطيع أن تملأه بضاعة لعدم كفاية الأموال لديها.