شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام آخر الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعد غد الإثنين، أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد (افتراضياً) يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، برئاسة فلسطين.

ويعد هذا الاجتماع عو الأخير فى سلسلة الاجتماعات التحضيرية لعقد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى سبتمبر 2020، حيث انطلقت الأسبوع الماضى الاجتماعات التحضيرية على المستوى الاقتصادي، بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأول على مستوى كبار المسؤولين، والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.

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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم ، إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستتناول الإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة.

وأضاف "زكي" أن الاجتماعات ستناقش أيضًا التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب موضوعات اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة "كورونا"، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، إضافة إلى استعراض البنود التي تتعلق بالشؤون المالية والإدارية.