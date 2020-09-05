بسبب كفاءته واحتياج الحي له.. تعيين اللواء خالد شحاتة رئيسا لحي مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا بتعيين اللواء خالد شحاتة، رئيسا لحي مصر القديمة تتويجا لمجهوداته في تطوير الأحياء التي عمل بها خلال الفترة السابقة وإحداث نقلة في جميع الملفات واحتياج حي مصر القديمة في هذه المرحلة إلى شخصية لديها الخبرة في العمل المحلي نظراً لوجود عدد كبير من الملفات التي تحتاج إلى سرعة الإنجاز.

وأكد محافظ القاهرة، على رئيس الحى الجديد، ضرورة بذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات الدولة في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والعمل على التسهيل للمواطنين في التصالح على مخالفات المباني والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتراكمات والتعقيم ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وحل مشكلات المواطنين اليومية وأعمال الرصف والإنارة والتشجير‪.

يذكر أن اللواء خالد شحاته كان يشغل منصب رئيس حي السلام أول ثم رئيس حي طره ثم رئيس حي حلوان.