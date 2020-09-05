زكي عابدين: تحصيل قيمة إيجارية من الوزارات بعد تسلمها مباني الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن تكلفة الحي الحكومي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وصل إلى 50 مليار جنيه؛ لم تدفع الحكومة منها جنيهًا واحدًا، وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، وستقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني.
وأضاف عابدين أن الحي الحكومي أقيم على مساحة 560 فدانًا ويضم 34 مبنى وزاريًّا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب، إلى جانب المباني الخدمية، ويتم حاليًّا بناء مقر مجلس الشيوخ.
وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الحي الرئاسي والحي الحكومي ومقر مجلس النواب سيتم الانتهاء منها تمامًا مع نهاية العام الجاري، وأن الحي الرئاسي سيكون جاهزًا لاستقبال رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس قرر أنه سيمارس مهام منصبه من هذا المقر مع شهر يونيو المقبل، وكذلك الحي الحكومي الذي سيتم نقل الحكومة إليه أيضًا في شهر يونيو.
وأضاف عابدين أن باقي الأحياء السكنية حققت إنجازات في التنفيذ تراوحت بين 70 و80%، موضحًا أن التوقعات بأنه في غضون من 3 إلى 4 سنوات ستكون العاصمة شهدت تدفق السكان عليها بمعدلات كبيرة.
وبالنسبة إلى شبكة المواصلات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد عابدين أنها متنوعة وسريعة ومتطورة، وأنه يتم حاليًّا إنشاء "المونوريل" والقطار المكهرب الذي سيتم الانتهاء منهما خلال عام ونصف العام، إلى جانب نحو ألف أوتوبيس، فضلًا عن المطار الذي بدأ في العمل وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما افتتح الرئيس مؤخرًا محطة مترو "عدلي منصور" المركزية.
وقال عابدين إنه تم تلقي طلبات من أكثر من مئة سفارة لشراء أراض لإقامة مقرات لبعثاتها الدبلوماسية في هذا الحي؛ حيث تم بيع نحو 500 فدان، ويتم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء 50 سفارة على نفقة شركة العاصمة تخصص للدول الإفريقية الشقيقة دعمًا للروابط الأخوية والتاريخية التي تربط هذه الدول بمصر.
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