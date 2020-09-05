"القوى العاملة والعمل الدولية" تصدران أول دليل إرشادي السلامة للوقاية من كورونا في بيئة العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أول دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID-19 في بيئة العمل ورفع الوعي المجتمعي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك انطلاقاً من دور الوزارة والمنظمة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لطرفي العملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال".

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ويهدف الدليل، إلى تقديم الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية للعمال وأصحاب الأعمال للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي من شأنها دعم بيئة عمل آمنة لطرفي الإنتاج، فضلاً عن زيادة الوعي للمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل حفاظاً على سلامة العامل المصري ومقومات الإنتاج.

ويتناول الدليل عرض أهم المعارف حول فيروس كورونا ومسؤوليات جهات العمل للحد من تفشي المرض بعد العودة للعمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الرئيسية، وتدابير الحماية وبعض المفاهيم المغلوطة، والأسئلة الأكثر شيوعاً، كما يضم الدليل قائمة استرشادية للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت.

ومن المقرر أن تقوم وزارة القوى العاملة، بنشر الدليل ورقياً وإلكترونيًا لكافة الشركاء الاجتماعيين والمنشآت في كافة أنحاء الجمهورية، والدليل متوفر موقع الوزارة www.manpower.gov.eg.