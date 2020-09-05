الحضور يومين أو ثلاثة وتقليل الكثافة.. برلماني: "التعليم" تعلن الخطة التفصيلية لعودة الدراسة الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن الخطوط العريضة لعودة الدراسة المرتقبة في أكتوبر المقبل، والمنتظر أن يعلنها الوزير، الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن الأخذ بالإجراءات الاحترازية هو أحد عناصر خطة عودة الدراسة.

وأوضح هاشم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن الحضور لن يكون طوال أيام الأسبوع، بل سيتم تقسيمه من يومين إلى ٣ أيام، مع تقسيم دراسة المناهج بين الحضور الدراسي والتعليم عن بُعد.

وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب أن مواعيد اليوم الدراسي ستحددها وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن تقليل الكثافة سيكون ضمن الإجراءات الاحترازية.

ومن المرتقب أن تعلن الحكومة يوم الثلاثاء المقبل عن الخطة التفصيلية لعودة الدراسة بحضور وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، والإجراءات الكاملة بخصوص عودة الدراسة، ومصادر التعليم الخاصة بمن يملك الإنترنت ومن لا يملك إنترنت، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في 17 أكتوبر، وما يتم التحدث فيه سيكون حول ملامح العام الدراسي الجديد، حسب تصريحات سابقة لوزير التعليم.