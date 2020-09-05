محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 2 نوفمبر؛ لحضور الدفاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين في القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "غرفة عمليات رابعة" لـ2 نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.