الداخلية: ضبط مركز تعليمي للدروس الخصوصية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مدرس، لقيامه بتجميع الطلبة داخل مركز تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لإعطائهم درس خصوصي، بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار اضطلاع أجهزة وزارة الداخلية، بالمساهمة في تنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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