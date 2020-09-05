الداخلية: إنعاش خزينة الدولة بـ 9.9 مليار قيمة قضايا خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 212 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و9.6 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر بمختلف المحافظات الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

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وأسفرت الجهود الحملات عن ضبط 316610 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 212447382 جنيه .

وكما تم ضبط 6544 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، أبرزها: 619 قضية ضرائب عامة، وكشف 1261 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 512 قضية في مجال الجمارك، 41 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، 1323 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 760 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 31 قضية في مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، 4 قضايا في مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه إضرار وتربح وتربيح الغير"، 20 قضية "احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع" بقيمة بلغت 9622824378جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.