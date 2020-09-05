بينها 10 أحكام بالإعدام.. ضبط 10 ألاف قطعة سلاح وتنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 1211 متهمًا، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود إلى مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 30 عنصر إجرامي بنطاق مديريات أمن القليوبية – المنوفية - الشرقية – دمياط – المنيا – أسيوط – الجيزة – قنا – الغربية – كفر الشيخ – بنى سويف بإجمالي مضبوطات 47 قطعة سلاح 22 بندقية آلية – قنبلة يدوية - 7 بنادق خرطوش- 5 مسدس – 12 فرد خرطوش – بندقية بلجيكي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 11 قضية مخدرات "إتجار".

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وعلى مدار شهر، تم ضبـط 3726 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، وبحوزة 3201 متهم، و9 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، و 6435 قطعة "سلاح أبيض" و40 تشكيل عصابي، ضموا 126 متهمًا، ارتكبوا 210 حادث.

كما تم ضبط 679 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 7 بنادق آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 9 مسدس – 137 فرد محلى – 537 سلاح أبيض، فضلا عن تنفيذ 2059118 حكم قضائي متنوع من بينها 10 أحكام بالإعدام – 292 حكم بالسجن المؤبد.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.