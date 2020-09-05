شرطة التموين: ضبط 13068 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 13068 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 12 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وفي الغربية تم ضبط 3 أطنان أسماك ماكريل مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز شرطة طنطا، و20 ألف عبوة سجائر مقلدة ومجهولة المصدر داخل سيارة حال سيرها بدائرة المركز وألقي القبض على قائدها.

وفي سوهاج ضبط 100 طن سكر حر معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة أمين عهدة بمخازن إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة جرجا.

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وفي الدقهلية ضبط 11 طن دقيق بلدى مُدعم داخل أجولة ناقصة الوزن بمقدار 167 كيلو وضبط المدير المسؤول عن خط إنتاج وتعبئة الدقيق البلدي المدعم بأحد المطاحن الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة؛ لإنتاجه وتعبئته الكمية المشار إليها بغرض تجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء .

وفي الجيزة ضبط 8 أطنان (أرز أبيض، سكر حر) غير مدون عليها أي بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ومجهولة المصدر بحوزة مدير شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان.

وفي الإسكندرية تم ضبط 2 طن شيكولاته خام، و400 كيلو فول سوداني، مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، و3 آلاف قطعة شيكولاتة بالسوداني والحليب، آلاف عبوة مياه غازية "منتج نهائي" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج الحلويات والمياه الغازية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

وفي الشرقية تم ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية داخل محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز شرطة فاقوس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.