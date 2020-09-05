أخبار مصر | "الوفد": المشروعات القومية أصبحت رافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الوفد": المشروعات القومية أصبحت رافدًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحزمة كبيرة من المشروعات القومية على مدار الأيام الماضية، يعكس حرص القيادة السياسية على استكمال مسار بناء دولة مصر الحديثة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سيكون مردودها إيجابي على معدلات البطالة، وفتح خطوط إنتاجية جديدة لمصر في الأسواق الداخلية والخارجية.

ولفت الجندي، في بيان له، اليوم السبت، أن المشروعات القومية الأخيرة أحدثت طفرة نوعية على الاقتصاد المصري، وأصبحت رافدا مهما من روافد دعم الاقتصاد والنهوض به ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي، مشيرًا إلي أن تقرير صندوق النقد الدولي، الأخير الذي أصدره عن حالة الاقتصاد في مصر أشاد بالإجراءات المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وإطلاق حزمة شاملة لمواجهة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي، وكذلك دعم القطاعات الأكثر تأثرا، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأضعف، منوها أن كل هذه الإجراءات جعلت مصر في الحدود الآمنة وفي مصاف الدول المتقدمة التي تتمتع باقتصاد قادر على مواجهة موجة الوباء العالمي.

وأكد أن مصر حصلت على إشادة كبيرة من قبل المؤسسات التمويلية العالمية جراء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وقدرتها على الإبقاء في الحدود الآمنة فيها يتعلق ببند الاقتراض والدين العام، مشيرا إلى أن الاقتراض أصبح لصالح دعم الاقتصاد والمشروعات القومية وليس للطعام والشراب مما سيؤثر إيجابيا في النهاية على المواطن، الذي تحمل مشاق برنامج الاصلاح الاقتصادي وآن الآوان لجني ثمار الإصلاح.

آخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.