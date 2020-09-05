أخبار مصر | "القوى العاملة" تتلقى تقريرا بتعديل إجراءات الدخول لـ أبو ظبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتلقى تقريرا بتعديل إجراءات الدخول لـ أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي يشير إلي تعديل إجراءات الدخول للعاصمة أبو ظبي.

وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة عدلت من إجراءات الدخول إليها، حيث سيتمكن سكان وزوار الإمارة بدءا من اليوم السبت الدخول إليها عند إبراز نتيجة سلبية فحص PCR أو فحص الليزر DPl وذلك خلال 48 ساعة من استلام النتيجة ، ولا يتطلب فحص الليزر نتيجة مسبقة فحص PCR.

وإلزام اللجنة السكان والزوار إجراء فحص إضافي في اليوم السادس داخل الإمارة لمن امتدت مدة إقامتهم أو زيارتهم 6 أيام متواصلة فأكثر.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.