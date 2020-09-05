أخبار مصر | القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية تصدران دليلا إرشاديا للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية تصدران دليلا إرشاديا للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أول دليل إرشادي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشأن الوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID-19 في بيئة العمل ورفع الوعي المجتمعي، وذلك انطلاقاً من دور الوزارة والمنظمة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لطرفي العملية الإنتاجية والشركاء الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال".

ويهدف الدليل إلى تقديم الإرشادات العامة والإجراءات الاحترازية للعمال وأصحاب الأعمال للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي من شأنها دعم بيئة عمل آمنة لطرفي الإنتاج، فضلاً عن زيادة الوعي للمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل حفاظاً على سلامة العامل المصري ومقومات الإنتاج.

ويتناول الدليل عرض لأهم المعارف حول فيروس كورونا ومسؤوليات جهات العمل للحد من تفشي المرض بعد العودة للعمل، بالإضافة إلى الاعتبارات الرئيسية، وتدابير الحماية وبعض المفاهيم المغلوطة، والأسئلة الأكثر شيوعاً، كما يضم الدليل قائمة استرشادية للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر الدليل ورقياً وإلكترونيًا لكافة الشركاء الاجتماعيين والمنشآت في كافة أنحاء الجمهورية، والدليل متوفر على موقع وزارة القوى العاملة اضغط هنا.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

Advertisements

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.