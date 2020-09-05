أخبار مصر | برلماني لوزيرة الثقافة: أين الرقابة على تطبيق "نتفليكس"؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني لوزيرة الثقافة: أين الرقابة على تطبيق "نتفليكس"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جون طلعت عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بشأن تجاوزات الأعمال الدرامية التي تُبث عبر التطبيقات الإلكترونية، متسائلًا أين دور الرقابة على المصنفات الفنية في الأعمال التي تُبث عبر تطبيقات مشهورة مثل نتفليكس وغيرها.

وأشار طلعت، في سؤاله، اليوم السبت، إلى أن بعض هذه الأعمال تحمل تجاوزات واساءات لا يتقبلها المجتمع المصري، ومؤخرًا تابعنا أن هناك عملًا يقدم على تجسيد الذات الإلهية وهذه كارثة لا يمكن السكوت عليها.

وأكد، أن المعايير التي تستند إليها الرقابة بشكل عام يجب أن تطبق بصرامة على أي عمل فنى يسمح بتداوله داخل مصر وليس معنى أن العمل الفني يعرض عبر تطبيقات إلكترونية لمستخدمي شبكة الإنترنت أنه مستثنى من الرقابة ويسمح فيه بالتجاوزات والإساءات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أهم أدوار الرقابة هو الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، مضيفا: "المجتمع المصري لا يقبل أبدا الإساءة إلى الأديان أو المقدسات وهذه النقطة بالنسبة له خط أحمر وجزء أصيل من ثوابته لذا فإن تتالى الأعمال الفنية المسيئة للأديان تستدعى تدخل رقابي عاجل لوقف هذه الكارثة".

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

