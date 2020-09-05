أخبار مصر | اليوم.. أنظار العالم تتجه صوب "الأهرامات" لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. أنظار العالم تتجه صوب "الأهرامات" لمشاهدة حفل قرعة مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في السابعة مساء اليوم السبت، حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ في نسختها رقم ٢٧ المزمع إقامتها في الفترة من ١٤ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ بمشاركة ٣٢ دول لأول مرة في تاريخ البطولة، ويقام الحفل القرعة بمنطقة الأهرامات.

ومن المتوقع أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

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ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إننا نرتكز على الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة جوانب العملية التنظيمية للبطولة ومن كافة جوانبها الإدارية واللوجستية والفنية أيضا من أجل خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية.

وأوضح وزير الرياضة أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التى تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذى لا يألوا جهدا فى دعم منظومة كرة اليد المصرية.