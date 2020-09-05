شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة «محسن السكري» في اتهامه بـ«غسل الأموال» لـ4 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة محسن السكري في اتهامه بغسل الأموال لجلسة 4 أكتوبر.

كانت المحكمة -أمام دائرة أخرى- قد أحالت ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها لاستشعارها الحرج.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت، أحالت القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم محسن منير على حمدي السكري، صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين «أشرف منير على حمدي السكري»، و«محمد محمد سمير» مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك اخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.