شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 40 مخالفة تموينية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية التموين بالمنيا، 40 مخالفة تموينية متنوعة بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس.

من جانبه، أوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية، منها 17 مخالفة نقص وزن للمخابز البلدية، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – ذبح خارج السلخانة - منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية -تجار تموينين -قضايا تموينية أخرى متنوعة).