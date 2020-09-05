شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلن عن حاجتها للتعاقد مع تخصصات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر

عن فرص توظيف بنظام التعاقد للوظائف التالية :

1 – أطباء استشاريين في جميع التخصصات

2 – أطباء أخصائيين في جميع التخصصات

3 – أطباء مقيمين في جميع التخصصات

4 – تمريض ذكور و إناث من المؤهلات العليا و فوق المتوسطة و المتوسطة ( يحمل ترخيص مزاولة المهنة)

للعمل بمستشفيات الشركة (مستشفى كهرباء ألماظة و مستشفى كهرباء الاسماعيلية) و كذلك بعياداتها التخصصية على مستوى الجمهورية

وأشارت الشركة في بيان لها الي انه يفضل ان يكون المتقدم من ذوى الخبرة ولديه مهارة ادارة الوقت و يتمتع بروح الفريق. وحسن المظهر.

ولفتت الشركة الي انه ستقدم مرتبات مجزية على أن يتم التقديم للوظيفة من خلال إرسال«» السيرة الذاتية على الايميل التالى :

[email protected]