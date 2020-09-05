«الكهرباء» تعلن عن حاجتها للتعاقد مع تخصصات طبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر
عن فرص توظيف بنظام التعاقد للوظائف التالية :
1 – أطباء استشاريين في جميع التخصصات
2 – أطباء أخصائيين في جميع التخصصات
3 – أطباء مقيمين في جميع التخصصات
4 – تمريض ذكور و إناث من المؤهلات العليا و فوق المتوسطة و المتوسطة ( يحمل ترخيص مزاولة المهنة)
للعمل بمستشفيات الشركة (مستشفى كهرباء ألماظة و مستشفى كهرباء الاسماعيلية) و كذلك بعياداتها التخصصية على مستوى الجمهورية
وأشارت الشركة في بيان لها الي انه يفضل ان يكون المتقدم من ذوى الخبرة ولديه مهارة ادارة الوقت و يتمتع بروح الفريق. وحسن المظهر.
ولفتت الشركة الي انه ستقدم مرتبات مجزية على أن يتم التقديم للوظيفة من خلال إرسال«» السيرة الذاتية على الايميل التالى :
[email protected]
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