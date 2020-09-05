شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 حالة تعدي في كوم أمبو وإدفو بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت جهود حملات المكبرة لإزالة التعديات عن تنفيذ 24 قرار إزالة بمساحة 4774 م2 على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي بمناطق العتمور قبلي والمنشية قبلي التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 2637 م2 عبارة عن تعديات على أراضي بناء، وذلك بمركز إدفو، حيث شهدت هذه الحملات مشاركة للعاملين بالوحدات المحلية بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان. حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة في أسوان حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة في أسوان حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة في أسوان الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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