رئيس مدينة طوخ يتابع طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى ويستمع لشكاوى المواطنين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع أحمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، أعمال تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة. وتفقد «الوزيرى» المركز وأعمال الطلبات والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكواهم وحث القائمين على تلقى الملقات بانجاز العمل وسرعة انجاز الاعمال للمواطنين كما طلب بتزويد المراوح داخل المركز بسبب ارتفاع حرارة الجو واكد الوزيرى على سهولة الإجراءات وانتظام عمل اللجان ايام الإجازات وتواجد جميع الاقسام المعنية بملف التصالح واهاب «الوزيرى» بالمواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة حيث أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح ٣٠ / ٩. رئيس مدينة طوخ يتابع تقديم طلبات التصالح رئيس مدينة طوخ يتابع تقديم طلبات التصالح رئيس مدينة طوخ يتابع تقديم طلبات التصالح رئيس مدينة طوخ يتابع تقديم طلبات التصالح رئيس مدينة طوخ يتابع تقديم طلبات التصالح الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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