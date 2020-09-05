شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يوجه بتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «المسؤول الحكومي المحترف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية «المسؤول الحكومي المحترف»، وإتاحة الفرصة للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة والمديريات الخدمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتزامنًا مع جهود التحول الرقمي والتطوير المؤسسي داخل المحافظات، واستكمالاً لأعمال المبادرة القومية «المسئول الحكومى المحترف» والتى تهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية.

من جانبها، أوضحت نعمة حجاج، مدير ادارة التدريب بديوان محافظة الأقصر، أنه على الراغبين في الالتحاق بالمبادرة القومية، سرعة تسجيل بياناتهم من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://app-form.nta.eg/PCS_LUXOR

وأشارت «حجاج» إلى ضرورة توافر عدة شروط في المتقدمين ومنها العمل بديوان المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو المديريات الخدمية، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل عال، ويتعامل بشكل مباشر مع الجمهور كمقدم خدمات.