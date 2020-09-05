شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 شيشة في حملة مكبرة للتفتيش على 17 منشأة ومحل تجاري بأسوان‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مشتركة مع مكتب شؤون البيئة، والتي استهدفت المرور الميداني المفاجئ على كافيه بأحد المولات الشهيرة بوسط المدينة، والذي يقدم الشيشة لزبائنه في وقت متأخر من الليل على الرغم من التحذير المكرر بمنعها في المقاهي والكافيهات والكافتريا.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه تم مصادرة 17 شيشة في هذا الكافيه ضمن حملة مكبرة، مؤكدًا على أن الحملة شملت 17 منشأة ومحل تجاري تم خلالها تحرير 14 مخالفة اشتراطات بيئية، و5 مخالفات عدم تسديد تجديد رسوم رخصة نشاط، بجانب تحرير ٢ مخالفة رخصة نشاط، وأيضًا ٢ مخالفة للإجراءات الإحترازية، علاوة على التوصية بإغلاق ٦ منشآت تجارية بدون ترخيص.

حملة علي الأسواق بأسوان

حملة علي الأسواق بأسوان